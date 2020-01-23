Спикер провела встречу с послом США в Молдове

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Зинаида Гречаный провела сегодня встречу с Послом США в Молдове Дереком Хоганом, во время которой стороны обсудили приоритеты парламента Молдовы и повестку молдо-американских отношений на следующий период.

Собеседники отметили хороший уровень сотрудничества в политической, экономической сфере, а также в процессе осуществления демократических реформ, и высказались за продолжение освоения потенциала молдо-американского сотрудничества.

Спикер представила приоритеты весенней сессии парламента, отметив необходимость поддержки социально-экономических проектов, особенно проектов регионального развития. Приоритетным будет также реформирование правосудия с широким участием представителей гражданского общества, профессиональной среды и внешних экспертов.

В этом контексте Зинаида Гречаный отметила положительное заключение Венецианской комиссии по проекту поправок в Закон о Высшем совете магистратуры, а также ее готовность к конструктивному сотрудничеству с властями Молдовы.