Спикер провела встречу с послом США в Молдове

Спикер провела встречу с послом США в Молдове

Зинаида Гречаный провела сегодня встречу с Послом США в Молдове Дереком Хоганом, во время которой стороны обсудили приоритеты парламента Молдовы и повестку молдо-американских отношений на следующий период.

Собеседники отметили хороший уровень сотрудничества в политической, экономической сфере, а также в процессе осуществления демократических реформ, и высказались за продолжение освоения потенциала молдо-американского сотрудничества.

Спикер представила приоритеты весенней сессии парламента, отметив необходимость поддержки социально-экономических проектов, особенно проектов регионального развития. Приоритетным будет также реформирование правосудия с широким участием представителей гражданского общества, профессиональной среды и внешних экспертов.

В этом контексте Зинаида Гречаный отметила положительное заключение Венецианской комиссии по проекту поправок в Закон о Высшем совете магистратуры, а также ее готовность к конструктивному сотрудничеству с властями Молдовы.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md