Спикер провела встречу с послом Швеции

Спикер провела встречу с послом Швеции

Председатель парламента Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Швеция в Республике Молдова Анной Либерг. В ходе встречи обсуждались межпарламентские отношения и совместная программа сотрудничества  двух стран.

Было отмечено, что в период со 2 по 4 декабря 2019 года состоится официальный визит в Кишинев председателей парламентов северных и балтийских государств (NB8), что станет хорошим поводом для продвижения имиджа Республики Молдова на международной арене. Официальные лица обсудили и социально-политическую ситуацию в нашей стране. Председатель парламента подтвердила решимость молдавских властей продолжать и ускорять реформы, особенно в сфере юстиции. Также председатель парламента заверила, что Молдова продолжит выполнять обязательства, взятые перед внешними партнерами в рамках международных соглашений.

Кроме того, Зинаида Гречаный и Анна Либерг затронули тему участия женщин в политике.

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