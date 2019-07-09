Спикер провела встречу с послом Германии в Молдове (ВИДЕО)

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Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаный встретилась сегодня с послом Германии в нашей стране Ангелой Ганнингер. Стороны обсудили двусторонние отношения, в том числе на парламентском уровне.

В частности, Гречаный поблагодарила власти Германии за постоянную помощь, оказываемую нашей стране, и, в том числе, за поддержку нового руководства Молдовы, а также за политическое содействие в процессе приднестровского урегулирования, сотрудничество в различных областях и так далее. Кроме того, она рассказала, что на прошлой неделе парламент страны утвердил новый состав Группы дружбы с Федеративной Республикой Германия. В нее вошли 32 депутата из всех фракций, а председателем стал Игорь Гросу, председатель фракции ПДС в законодательном органе.

В свою очередь Ангела Ганнингер объявила, что осенью этого года в Кишинев прибудет Группа дружбы с Республикой Молдова, созданная на уровне немецкого Бундестага. Дипломат также поздравила Зинаиду Гречаный с назначением на должность спикера и с мирным разрешением политического кризиса, а также поинтересовалась деятельностью депутатов и парламентских комиссий и целями нового парламентского большинства.