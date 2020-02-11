Спикер провела встречу с послом Франции в Молдове

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный провела сегодня встречу с послом Франции в нашей стране Паскалем ле Дёнфом. Стороны обсудили отношения между двумя странами, включая перспективу их расширения на парламентском уровне, а также сотрудничество в торгово-экономической, социальной, образовательной и региональной сферах.

Гречаный рассказала послу об усилиях, предпринимаемых властями РМ, для улучшения условий для привлечения инвесторов в Молдову, а также о том, что в законодательном органе страны находится проект конвенции между правительством Молдовы и правительством Франции об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты подоходного налога.

Обсудили и реформу юстиции. Спикер подтвердила важность того, чтобы этот вопрос был вынесен на как можно более широкое обсуждение с гражданским обществом и профессиональным сообществом.

– Реформа юстиции проводится не ради какой-то партии, а ради граждан страны, поэтому она должна отвечать чаяниям народа и иметь долгосрочный эффект, – сказала она.

Гречаный также сообщила собеседнику о создании консультативной платформы гражданского общества при Парламенте РМ.