Спикер провела встречу с Первым зампредседателя Комитета по делам СНГ Госдумы РФ (ФОТО)

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Председатель молдавского парламента Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Первым заместителем Председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы Российской Федерации Константином Затулиным. Стороны отметили позитивную эволюцию отношений Республики Молдова с Российской Федерацией – одним из важнейших внешних партнеров нашей страны.

– В то же время обратили внимание на то, что в двустороннем сотрудничестве предстоит еще очень много работы, особенно в торговой и гуманитарной сфере. В этом контексте договорились возобновить деятельность на постоянной основе Комиссии по сотрудничеству между парламентами Молдовы и России, – отметила спикер.

В качестве члена Правительственной комиссии по миграционной политике, Константин Затулин высказался за активизацию диалога в регулировании вопросов, связанных с трудящимися-мигрантами.

– Вопросы, связанные с трудовой миграцией, дебюрократизацией процедур для молдавских граждан, работающих в России, очень важны в нашей повестке дня, – сказал официальный представитель России.

Зинаида Гречаный поблагодарила Константина Затулина за конструктивную позицию по этому важному вопросу.

– Мы хотим улучшить условия труда в Республике Молдова. В то же время никто не может предотвратить миграцию рабочей силы, поэтому власти Республики Молдова обеспокоены проблемами социальной защиты, условий труда и вопросами, связанными с пребыванием наших граждан в Российской Федерации, – сказала она.

В заключение стороны отметили, что позитивные изменения в молдо-российском диалоге идут на пользу гражданам обеих стран. Отношения между нашими народами строились веками, поэтому власти должны идти по этому пути, выразили уверенность собеседники.

Стоит отметить, что во встрече также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов, председатель Комиссии по контролю государственных финансов Парламента РМ, член Группы дружбы с Российской Федерацией, депутат Владимир Головатюк.