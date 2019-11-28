Спикер провела встречу с новым послом Нидерландов в Молдове

Спикер провела встречу с новым послом Нидерландов в Молдове

Зинаида Гречаный встретилась накануне с новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Нидерландов в Республике Молдова Рулофом Ван Эйсом. Спикер приветствовала голландского дипломата в нашей стране, выразив заинтересованность молдавских властей в продолжении сотрудничества между Молдовой и Нидерландами.

Гречаный также поблагодарила за значительную поддержку, которую Молдова получает от Нидерландов, в том числе в процессе усвоения уроков демократии, и подтвердила соблюдение обязательств молдавских властей перед партнерами по развитию, в том числе в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

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