Спикер провела встречу с группой судей

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«Мы хотим провести устойчивую реформу правосудия и хотим, чтобы система была очищена, а доверие общества к правосудию и государству было восстановлено», – заявила председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный на встрече с группой молодых судей.

Судьи, по просьбе которых состоялась встреча, заявили о необходимости срочных перемен. Они поддерживают реформы и готовы к ним, если они вернут правосудию независимость, сделают его справедливым и вернут доверие граждан. Судьи также отметили, что реформа не может быть проведена скомпрометировавшем себя составом Высшего совета магистратуры.

В результате встречи с судьями будет создана парламентская группа по работе с представителями судебной власти. Предложения и выводы судей будут тщательно проанализированы и переданы на рассмотрение в Министерство юстиции, пишет moldpres.md.

Во встрече приняли участие председатель фракции «ПДС», блок «АКУМ» Игорь Гросу, вице-председатель фракции «ППДП», блок «АКУМ» Мария Чобану и член Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Григорий Новак.