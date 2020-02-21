Спикер провела встречу с главой Венецианской комиссии (ФОТО)

Спикер провела встречу с главой Венецианской комиссии (ФОТО)

Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Джанни Букиккио, председателем Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия), а также с членами Группы докладчиков по Молдове этого европейского института.

Стороны рассмотрели вопросы реформы правосудия в Молдове. В частности, речь шла о процессе отбора несудебных членов Высшего совета магистратуры (ВСМ).

– Подтвердила заинтересованность и твердую решимость властей сохранять открытость процесса с участием общества и профессиональной среды, чтобы победителями конкурса стали наиболее достойные с точки зрения профессионализма и неподкупности кандидаты. В этом контексте обратилась к Венецианской комиссии с предложением поручить своим представителям следить за процессом отбора членов ВСМ, не являющихся судьями. От имени Парламента Республики Молдова поблагодарила за ценную поддержку, оказанную Венецианской комиссией в процессе реформы правосудия, – отметила Гречаный на своей странице в соцсети. 

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