Спикер провела встречу с главой Венецианской комиссии (ФОТО)

Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Джанни Букиккио, председателем Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия), а также с членами Группы докладчиков по Молдове этого европейского института.

Стороны рассмотрели вопросы реформы правосудия в Молдове. В частности, речь шла о процессе отбора несудебных членов Высшего совета магистратуры (ВСМ).