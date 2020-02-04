Спикер провела встречу с главой НАРЭ (ФОТО)

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Председатель Парламента РМ встретилась накануне с генеральным директором Национального агентства по регулированию в энергетике Вячеславом Унтилэ. Во время беседы Зинаида Гречаный отметила необходимость действенных механизмов регулирования в области энергетики.

– Выразила готовность к сотрудничеству в вопросе изменения и совершенствования законодательных норм. В то же время подчеркнула уважение к независимости НАРЭ, – отметила она.

В ходе встречи стороны обсудили темы, связанные с реализацией энергетических проектов, которые будут способствовать развитию энергетического сектора Республики Молдова. Вячеслав Унтилэ представил анализ, подтверждающий необходимость ограничения тарифов на нефтепродукты, с просьбой поддержать инициативу правительства в этом отношении. Говорили они также о необходимости изменения правил на рынке энергоносителей, вопросе возобновляемых источников энергии и ситуации на рынке нефтепродуктов.