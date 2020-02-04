Спикер провела встречу с главой НАРЭ (ФОТО)

Спикер провела встречу с главой НАРЭ (ФОТО)

Председатель Парламента РМ встретилась накануне с генеральным директором Национального агентства по регулированию в энергетике Вячеславом Унтилэ. Во время беседы Зинаида Гречаный отметила необходимость действенных механизмов регулирования в области энергетики.

– Выразила готовность к сотрудничеству в вопросе изменения и совершенствования законодательных норм. В то же время подчеркнула уважение к независимости НАРЭ, – отметила она. 

В ходе встречи стороны обсудили темы, связанные с реализацией энергетических проектов, которые будут способствовать развитию энергетического сектора Республики Молдова. Вячеслав Унтилэ представил анализ, подтверждающий необходимость ограничения тарифов на нефтепродукты, с просьбой поддержать инициативу правительства в этом отношении. Говорили они также о необходимости изменения правил на рынке энергоносителей, вопросе возобновляемых источников энергии и ситуации на рынке нефтепродуктов.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md