Спикер провела встречу с генсеком ОБСЕ (ФОТО, ВИДЕО)

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, который находится с трехдневным визитом в Молдове. Спикер приветствовала визит высокопоставленного представителя ОБСЕ в Кишинев во главе внушительной делегации, что является сигналом поддержки, как для молдавских властей, так и для всего общества, и поблагодарила ОБСЕ за плодотворное сотрудничество и высоко оценила усилия председательства Словакии в течение исполнения мандата.

⁃ Во время беседы обменялись мнениями по приднестровской тематике. Отметила, что ОБСЕ остается ключевым партнером Молдовы в процессе урегулирования приднестровской проблемы, и подтвердила, что мирное и долгосрочное политическое решение является безусловным. В этом контексте подчеркнула важность мер по укреплению доверия между гражданами на двух берегах Днестра, – отметила она.

В свою очередь, Томас Гремингер считает, что Республика Молдова может служить успешной моделью переговоров в регионе ОБСЕ. По его мнению, продвижение прав национальных меньшинств, развитие автономии Гагаузии также способствует созданию благоприятных условий для приднестровского урегулирования.

В заключение Гречаный подчеркнула приверженность поддержанию и укреплению мира и безопасности во всем регионе ОБСЕ.