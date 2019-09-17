Спикер провела встречу с руководителем Главного управления политики добрососедства и переговоров по расширению в рамках Европейской комиссии (ФОТО)

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный также встретилась сегодня с руководителем Главного управления политики добрососедства и переговоров по расширению в рамках Европейской комиссии. Стороны обсудили текущее состояние сотрудничества между Республикой Молдова и Европейским союзом, а также цели общей повестки дня.

– Выразила благодарность за поддержку, которую Европейский союз оказывает нашему государству в процессе европейской интеграции, в том числе в реализации проектов развития, важных для граждан Республики Молдова. Высказалась за активизацию сотрудничества в рамках долгосрочных инвестиционных проектов, что впоследствии приведет к стабильному экономическому росту в Республике Молдова. Отметила, что выполнение обязательств, предусмотренных в Соглашении об ассоциации, является политическим обязательством и приоритетом правительства, и что парламентское большинство заинтересовано в активизации диалога между Республикой Молдова и Европейским союзом в реализации этого соглашения, – отметила она.

В то же время Кристиан Дэниельссон приветствовал подписание Политического соглашения о задачах парламентского большинства, отметив важную роль парламента в поддержании политического консенсуса. По мнению официального европейского представителя, в настоящее время созданы благоприятные условия для продвижения реформ в области правосудия, которые имеют большое значение для укрепления доверия в Республике Молдова.

Стороны обсудили также предстоящие всеобщие местные выборы, отметив, что они станут тестом для правящей коалиции. Подчеркнули важность голосования для стабильного развития населенных пунктов и повышения благосостояния граждан.