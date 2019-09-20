Спикер провела встречу с делегацией из Курской области

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Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный приняла сегодня делегацию из Курской области Российской Федерации, в состав которой вошли вице-председатель Курской областной думы Владимир Иванов и председатель Общественно-культурного центра «Община молдаван» Елена Булгак. Делегация находится в Кишиневе в связи с участием в молдавско-российском экономическом форуме.

В ходе встречи была отмечена активизация диалога между Республикой Молдова и Российской Федерацией в различных областях, особенно в торгово-экономической. Официальные лица двух стран приветствовали возобновление работы Молдавско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Молдавский спикер также подчеркнула важность регионального сотрудничества и российских инвестиций в экономику Республики Молдова.

В свою очередь, Владимир Иванов отметил, что усилия, предпринимаемые в последнее время властями и предпринимателями обеих стран, дают конкретные экономические результаты, и напомнил о положительной динамике торговли.

Во встрече также принял участие председатель Комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ Адриан Лебединский, член молдавско-российской группы дружбы.