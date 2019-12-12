Спикер провела встречи с министром трудовых ресурсов и с государственным секретарем по налоговым вопросам Венгрии (ФОТО)

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Продолжается официальный визит председателя парламента Зинаиды Гречаный в Венгрию. В его рамках спикер встретилась сегодня вечером с министром трудовых ресурсов Миклошом Каслером.

Гречаный отметила важность сотрудничества с Венгрией, а также позитивную динамику в двусторонних отношениях. Она также подтвердила необходимость расширения сотрудничества, в том числе в социальной и гуманитарной области.

– В ходе беседы вместе с господином министром выразили особый интерес к обмену опытом в области социальной защиты, поддержки молодых семей и многодетных семей.Обсудили вопросы, связанные с миграцией, включая нехватку рабочей силы, старение населения, демографический спад, а также меры, необходимые для возвращения иммигрантов домой. Пришли к согласию о необходимости установления более тесного сотрудничества на уровне парламентских комиссий и правительства – в социальной сфере, – отметила Зинаида Гречаный на своей странице в соцсети.

Кроме того, спикер обменялась мнениями о налоговых инструментах, которые помогают защитить рынок и местных производителей с государственным секретарем по налоговым вопросам Министерства финансов Венгрии Изером Норбертом. Стороны обсудили фискальную и бюджетную политику, а также правила налогообложения и социального обеспечения. Отдельно они затронули тему борьбы с теневой экономикой и подтвердили открытость своих стран для активизации сотрудничества в борьбе с коррупцией и отмыванием денег.

Зинаида Гречаный отметила во время беседы, что Республика Молдова заинтересована в венгерских инвестициях и предлагает привлекательный налоговый режим и хорошие условия труда, в том числе в свободных экономических зонах и промышленных парках.



