Спикер провела важную встречу в Венгрии (ФОТО)

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В рамках визита в Венгрию Зинаида Гречаный встретилась сегодня с госсекретарем Министерства сельского хозяйства Венгрии по связям с парламентом Шандором Фаркашем.

Глава молдавского парламента отметила во время встречи, что потенциал торговли и сотрудничества в области сельского хозяйства и продовольствия между Венгрией и Республикой Молдова велик и должен полностью использоваться. Она также подчеркнула, что опыт Венгрии в продвижении местной продукции на общем рынке ЕС, равно как и инструменты защиты местных производителей, будут интересны и полезны для Республики Молдова.

В ходе беседы стороны обсудили меры для увеличения торговли между нашими странами и рассмотрели возможности запуска программ обмена опытом в области сельского хозяйства и развития сельской местности.