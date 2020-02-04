Спикер провела рабочую встречу с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии (ФОТО)

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Зинаида Гречаный встретилась сегодня с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, который находится с визитом в Кишинёве. Стороны обменялись мнениями об отношениях между Молдовой и Венгрией и перспективах их развития, отметив существование многочисленных родственных связей между странами, а также хороших отношений дружбы и сотрудничества.

Спикер парламента также высоко оценила помощь Венгрии для поддержки европейского пути Республики Молдова, предложенную как на двусторонней основе, так и в рамках ЕС. В свою очередь, Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия выступает за тесное сотрудничество с Молдовой и будет безусловно поддерживать европейский курс нашей страны. В этом контексте стороны приветствовали инициативу заключения соглашения о стратегическом партнёрстве между странами и о делегировании двух венгерских дипломатов для консультирования членов правительства по вопросам европейской интеграции.

В контексте торгово-экономических отношений были обговорены возможности финансирования компаний в обеих странах, создания совместных предприятий и совместного участия в тендерах, организованных на рынках третьих стран.

На встрече также рассматривалась проблема экологии реки Днестр и перспективы строительства каскада гидроэлектростанций.

Я обратилась к Венгрии с просьбой поддержать Молдову на международной арене для продвижения идеи сохранения биоразнообразия Днестра и обеспечения населения республики безопасной питьевой водой. Получила заверения в солидарности Венгрии по этому вопросу, – отметила Гречаный.

В заключение спикер поблагодарила власти и граждан Венгрии за постоянную и искреннюю помощь, которую на протяжении многих лет получает Молдова.