Спикер провела еще одну важную встречу в Венгрии (ФОТО)

Председатель Парламента РМ встретилась с государственным секретарем по связям с парламентом Министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии Левенте Мадьяром.

В ходе беседы стороны обсудили необходимость привлечения венгерских инвесторов в Республику Молдова, взаимной открытости для использования опыта Венгрии в продвижении экономической дипломатии.

– Отметила, что мы почувствовали очень искреннюю готовность со стороны Венгрии поддержать нашу страну на пути европейской интеграции и реформ. Я рада, что у нас есть хороший друг в Европейском союзе. Подчеркнула во время встречи, что мы продолжим реформы, в том числе в области правосудия, борьбы с коррупцией, будем работать над восстановлением территориальной целостности государства и решением других важных для наших граждан вопросами. Отметила, что власти Кишинева высоко ценят поддержку стран Вышеградской группы и включение Республики Молдова в список приоритетных государств для помощи Венгрии, – написала Гречаный на своей странице в соцсети.