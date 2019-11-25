Спикер призвала принять меры на национальном и местном уровнях для предотвращения насилия в отношении женщин

25 ноября отмечается Всемирный день борьбы за ликвидацию насилия по отношению к женщинам. Это возможность мобилизовать международное сообщество на борьбу с этим печальным явлением, несовместимым с цивилизованным обществом, отметила на своей странице в соцсети спикер парламента Зинаида Гречаный.

– Эта проблема приносит страдания в семьи, ограничивает возможности женщин в полной мере реализовать свой потенциал, препятствует социально-экономическому развитию общества. Поэтому я настоятельно призываю принять меры на национальном и местном уровнях для предотвращения насилия в отношении женщин и девочек и борьбы с ним. Дома, в обществе, в онлайн-среде мы должны проявлять абсолютную нетерпимость к этому позорному явлению и учить тому же наших детей. В селах и городах Молдовы не должно быть места агрессии – здесь, дома, должно быть развитие и процветание! – подчеркнула она.