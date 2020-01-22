Спикер приняла участие в празднике, посвященном материнству, на юге страны (ФОТО)

Спикер приняла участие в празднике, посвященном материнству, на юге страны (ФОТО)

Накануне председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный была приглашена на особенный праздник, посвященный материнству, который отмечается в некоторых населенных пунктах юга нашей страны. В городе Вулканешты Гагаузской автономии и в селе Твардица Тараклийского района, где проживают болгары, этот праздник отмечается уже четвертый раз.

Каждый год в этот день чествуют сотни женщин из различных сфер деятельности – учителей, воспитателей, служащих, врачей и, в особенности, акушеров-гинекологов – в знак благодарности за родильную помощь, которую они оказывают по долгу службы и призванию сердца.

Молдова небольшая страна, но она смогла объединить на своей благодатной земле большое разнообразие культур, традиций и обычаев. Этот сплав помогает нам выстоять в мире глобализма, сохранить идентичность наших народов, – отметила спикер на своей странице в соцсети. 

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