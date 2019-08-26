Спикер приняла участие в официальном открытии синагоги в Кишиневе (ФОТО)

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По приглашению Еврейской общины председатель молдавского парламента Зинаида Гречаный приняла участие в официальном открытии синагоги в Кишиневе и поздравила присутствующих с этим прекрасным событием.

Спикер отметила в своем выступлении, что исторически Молдова всегда была многоконфессиональной. В Кишиневе всегда уживались разные религиозные взгляды, разные национальности. Наша прямая задача – хранить и приумножать эту традицию, добавила она.

Тяжело исправить то, что случилось в ходе самой страшной трагедии 20 века – Холокосте. Но сегодня строятся новые культурные центры, восстанавливаются синагоги. Очень важно то, что сегодня в городе еврейская жизнь развивается, люди ходят в синагогу, интересуются традициями и культурой своего народа. То, что сегодня мы все вместе присутствуем на открытии синагоги, означает, что люди нуждаются в ней, – подчеркнула Зинаида Гречаный.

Она также отметила, что еврейская община Молдовы – это не только то, что есть сегодня. Это великолепная история, начавшаяся несколько веков назад; это люди, известные по всему миру – политики, поэты, актеры, философы, ученые с мировым именем. И то, что сейчас возвращается историческое здание синагоги «Лемнария», убедительно доказывает, что новое поколение готово возродить славу предков, славу общины.