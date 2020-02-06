Спикер представила приоритеты весенней сессии парламента

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Думать о нуждах граждан и прекратить разделять общество. К этому в начале весенней сессии парламента депутатов призвала спикер Зинаида Гречаный.

Она пожелала народным избранникам плодотворной работы и отметила, что всем необходимо консолидировать усилия во имя интересов населения.

Зинаида Гречаный также рассказала, что в рамках этой сессии будет заслушан отчёт правительства о первых 100 днях работы. Предположительно, это случится в конце февраля. Гречаный считает, что это должно быть расширенное заседание, на котором депутаты смогут задать свои вопросы главе исполнительной власти и министрам.

Напомним, сегодня, 6 февраля, проходит первое заседание весенней сессии парламента. Она началась 3 февраля и продлится до конца июля.