Спикер предложила создать консультативную платформу при Парламенте РМ с участием представителей гражданского общества

– Для того, чтобы законодательный процесс был максимально эффективным и транспарентным, а реформы соответствовали проблемам, нуждам и ожиданиям граждан, считаю необходимым обеспечить коммуникацию между представителями гражданского общества, председателем парламента и избранными депутатами, – пояснила она.