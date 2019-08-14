Спикер предложила создать консультативную платформу при Парламенте РМ с участием представителей гражданского общества

Спикер предложила создать консультативную платформу при Парламенте РМ с участием представителей гражданского общества
Зинаида Гречаный выступила с предложением о создании консультативной платформы представителей гражданского общества при Парламенте РМ для обеспечения прозрачности законодательного процесса, а также для эффективного сотрудничества с гражданами. Об этом спикер сообщила в рамках брифинга для прессы. 

– Для того, чтобы законодательный процесс был максимально эффективным и транспарентным, а реформы соответствовали проблемам, нуждам и ожиданиям граждан, считаю необходимым обеспечить коммуникацию между представителями гражданского общества, председателем парламента и избранными депутатами, – пояснила она. 
В данной связи спикер призвала общественные организации активно сотрудничать с парламентом для поиска наилучших решений для развития нашей страны.
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