Спикер поздравила всех радийщиков страны с профессиональным праздником

0

Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный поздравила всех сотрудников радиовещания в Республике Молдова с Международным днем радио.

В нашей стране 55 радиостанций транслируют новости, программы и музыку разных жанров. Они являются поставщиками оперативной информации для слушателей со всех уголков страны, а также для тех, кто способствует распространению культуры среди населения. Спикер поблагодарила их за преданность профессии и за их усердную работу 24 часа в сутки.

– Радиостанции становятся всё более популярными среди молодежи, их распространение продолжается, в том числе в онлайн-среде. Это вселяет уверенность в том, что радио, как медиа-жанр, имеет большие перспективы. Парламент будет и впредь поддерживать любую инициативу, которая может способствовать развитию свободного, плюралистического и конкурентного радиовещательного рынка. От имени парламента и от себя лично желаю вам постоянного вдохновения, преданной и разнообразной аудитории, профессиональной свободы и ответственности за каждое слово, которое вы говорите! – отметила она.