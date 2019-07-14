Спикер поздравила своего французского коллегу с национальным праздником этой страны

Спикер поздравила своего французского коллегу с национальным праздником этой страны

От имени Парламента Республики Молдова и от себя лично Зинаида Гречаный поздравила Председателя Национального собрания Франции Ришара Феррана с национальным праздником Французской Республики и пожелала мира и процветания французскому народу.

– Отметила, что отношения между Республикой Молдова и Французской Республикой постоянно развиваются как на двустороннем уровне, так и на уровне межпарламентского сотрудничества. Выразила убеждение в том, что укрепление межпарламентского диалога будет содействовать развитию многопланового сотрудничества на благо наших стран и народов, – написала Гречаный на своей странице в соцсети. 

Напомним, что ранее президента Франции и весь французский народ поздравил и глава государства Игорь Додон.

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