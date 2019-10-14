Спикер поздравила с Днём города всех жителей и гостей Кишинева

Спикер поздравила с Днём города всех жителей и гостей Кишинева

Председатель парламента поздравила всех с Днем города Кишинева, пожелав здоровья, благополучия, мира в душе и в доме.

Спикер выразила уверенность в том, что «в нашем городе нас ждет много прекрасных событий, и все мы – жители и гости столицы – будем радоваться его успеха».

⁃ Заверяю Вас, что устойчивое развитие населенных пунктов в стране является одной из стратегических задач властей, в том числе законодательной. Мы будем стремиться к тому, чтобы у граждан была достойная жизнь, безопасное и процветающее будущее, чтобы они пользовались современной инфраструктурой, – отметила она.

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