Спикер поздравила граждан с Международным днем демократии

Спикер поздравила граждан с Международным днем демократии

Председатель Парламента РМ искренне поздравила всех граждан Республики Молдова с Международным днем демократии. Независимо от возраста, пола, этнической принадлежности, вероисповедания или взглядов, социального или материального положения – каждый должен иметь равные возможности для участия в демократическом процессе, в том числе в процессе принятия решений, выразила уверенность она. 

– И сегодня, спустя почти три десятилетия со дня обретения независимости в Республике Молдова укрепляются ценности демократии: верховенство закона, качественная юстиция, эффективное управление. От имени парламента, высшего законодательного органа демократического государства Республика Молдова, я заверяю, что мы приложим все усилия для достижения поставленных целей и что граждане смогут безоговорочно осуществлять свои конституционные права, – добавила спикер. 

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