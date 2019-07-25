Спикер получила приглашение принять участие в Евро-Азиатском экономическом форуме

Спикер получила приглашение принять участие в Евро-Азиатском экономическом форуме
Председатель парламента Зинаида Гречаный получила приглашение принять участие в восьмом Евро-Азиатском экономическом форуме, который проводится китайскими властями в партнерстве с Шанхайской организацией сотрудничества. Оно было передано спикеру послом Китая в Молдове Чжаном Инхуном в рамках сегодняшней встречи. 

Также была обсуждена возможность проведения встречи между молдавским спикером и ее коллегой во Всекитайском собрании народных представителей.
Евро-азиатский экономический форум – это важная платформа для обсуждения вопросов, связанных с информационными технологиями, финансами, экономикой, культурой, наукой, экологией и т. д.
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