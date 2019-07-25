Спикер получила приглашение принять участие в Евро-Азиатском экономическом форуме

0

Председатель парламента Зинаида Гречаный получила приглашение принять участие в восьмом Евро-Азиатском экономическом форуме, который проводится китайскими властями в партнерстве с Шанхайской организацией сотрудничества. Оно было передано спикеру послом Китая в Молдове Чжаном Инхуном в рамках сегодняшней встречи.

Также была обсуждена возможность проведения встречи между молдавским спикером и ее коллегой во Всекитайском собрании народных представителей.

Евро-азиатский экономический форум – это важная платформа для обсуждения вопросов, связанных с информационными технологиями, финансами, экономикой, культурой, наукой, экологией и т. д.