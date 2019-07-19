Спикер обсудила важные вопросы с вице-председателем ЕБРР

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Парламентское большинство будет продвигать проекты, в которых нуждаются Республика Молдова и жители нашей страны, отказавшись от практики популистских инициатив, заявила председатель парламента Зинаида Гречаный на встрече с Аланом Пийю, вице-председателем Европейского банка по реконструкции и развитию.

– Мы знаем, что нужно Молдове, и мы знаем, как работать в интересах граждан. Парламентское большинство поддержит инициативы и проекты, которые обеспечивают длительное развитие страны, и выступает за продолжение хороших отношений с Европейским банком по реконструкции и развитию, – сказала она.

Стороны обменялись мнениями о ситуации в банковском секторе, инфраструктуре и энергетике. Также были обсуждены сомнительные случаи приватизаций и сдачи в концессию, имевшие место в последние годы. Еще одной темой беседы стала миграция молодых людей из Молдовы и необходимости учреждения политик и проектов для создания рабочих мест в стране, а также для поддержки инициатив деловых людей.