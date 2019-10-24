Спикер обсудила в Страсбурге сотрудничество Молдовы со Швецией (ФОТО)

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня со своим шведским коллегой, председателем Риксдага Королевства Швеция Андреасом Норленом на полях Европейской конференции председателей парламентов в Страсбурге. Во время встречи стороны провели широкий обмен мнениями об эволюции отношений партнерства и сотрудничества между нашими странами.

– Отметила, что Республика Молдова высоко ценит партнерские отношения между Республикой Молдова и Королевством Швеция. Наша страна в полной мере выигрывает от шведской поддержки в различных программах, влияние которых ощущают граждане нашей страны. Выразила благодарность за важную помощь, оказанную Молдове через Шведское агентство по международному развитию (SIDA) в различных областях. Договорились продолжить двустороннее сотрудничество по всем направлениям, в том числе на уровне парламентов, – сообщила спикер.