Спикер обсудила в Страсбурге сотрудничество Молдовы со Швецией (ФОТО)

Спикер обсудила в Страсбурге сотрудничество Молдовы со Швецией (ФОТО)

Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня со своим шведским коллегой, председателем Риксдага Королевства Швеция Андреасом Норленом на полях Европейской конференции председателей парламентов в Страсбурге. Во время встречи стороны провели широкий обмен мнениями об эволюции отношений партнерства и сотрудничества между нашими странами.

– Отметила, что Республика Молдова высоко ценит партнерские отношения между Республикой Молдова и Королевством Швеция. Наша страна в полной мере выигрывает от шведской поддержки в различных программах, влияние которых ощущают граждане нашей страны. Выразила благодарность за важную помощь, оказанную Молдове через Шведское агентство по международному развитию (SIDA) в различных областях. Договорились продолжить двустороннее сотрудничество по всем направлениям, в том числе на уровне парламентов, – сообщила спикер. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md