Спикер обсудила с примаром Кишинева проблемы столицы и их решения (ФОТО)

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня с генеральным примаром Кишинева Ионом Чебаном и вице-мэром Виктором Кирондой. Стороны обсудили возможности законодательной поддержки для укрепления потенциала местного публичного управления с целью эффективного решения проблем столицы.

Спикер озвучила несколько предложений, которые могут быть реализованы, исходя из компетенции парламента, для решения ряда проблем, с которыми сталкиваются жители Кишинева.

– В частности, обсудили необходимость расширения парковочных мощностей, эффективного управления отходами, ответственности владельцев недвижимости за благоустройство и обслуживание ими прилегающих территорий, повышение уровня безопасности и комфортности общественных мест и т. д. Обсужденные на встрече предложения будут сформулированы и представлены в соответствии с положениями действующего законодательства, – отметила Гречаный на своей странице в соцсети.

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