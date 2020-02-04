Спикер обратилась с посланием к гражданам по случаю Всемирного дня борьбы против рака

Спикер обратилась с посланием к гражданам по случаю Всемирного дня борьбы против рака

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы против рака. Цель этой даты – повысить осведомленность населения и активизировать меры по профилактике и борьбе с этим серьезным заболеванием, отметила на своей странице в соцсети председатель парламента Зинаида Гречаный. 

В связи с этим спикер призвала органы власти проявить повышенную ответственность в обеспечении адекватного доступа к существующим методам лечения, а работников в этой области медицинского обслуживания – корректно и в равной степени относиться ко всем пациентам, страдающим этим заболеванием.

– В то же время я хотела бы призвать граждан Республики Молдова к солидарности с людьми, которые оказались в сложной ситуации, вызванной раком, и уделять больше внимания своему здоровью. Рак можно предотвратить с помощью регулярного медицинского осмотра и здорового образа жизни, – заявила она. 

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