Спикер назвала приоритеты новой власти

0

Приоритетными для действующей власти сегодня является обеспечение политической стабильности, которая подразумевает и экономическую стабильность, что очень важно для развития страны. Об этом в рамках интервью ТАСС заявила председатель парламента Зинаида Гречаный. – Должны быть проведены реальные реформы в судебной системе, потому что никакие инвестиции не придут в страну, если не работает юстиция. Парламентское большинство заявило также о своей решимости внедрять реформы на благо граждан, бороться с коррупцией, восстанавливать прагматические отношения с партнерами по развитию и поддерживать сбалансированную внешнюю политику. Очень важным для нас является проведение грамотной социальной политики, – отметила она.

Гречаный также подтвердила, что в ближайшее время будет подписано новое детальное соглашение между сторонами, создавшими правящее большинство. О документе заявил ранее и президент Игорь Додон, который считает, что проигравшая Демократическая партия будет пытаться расколоть правящее большинство любыми способами.

– Поэтому партии, входящие в коалицию, должны подписать соглашение, в котором они возьмут на себя обязательство перед обществом “не заигрывать с Демпартией”. Необходимо довести до конца работу по очищению всех структур власти и постараться обеспечить стабильность, поэтому позиции по всем важнейшим решениям, по нашему мнению, должны согласовываться. Кроме того, есть приоритеты правительства, которые исходят из различных обязательств, которые будут поддерживаться парламентским большинством. Это также должно быть отмечено в соглашении, – добавила она.