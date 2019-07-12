Спикер молдавского парламента и глава МИД Польши обсудили двустороннее сотрудничество (ФОТО)

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Председатель молдавского парламента встретилась сегодня с министром иностранных дел Республики Польша Яцеком Чапутовичем. Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений между Молдовой и Польшей, в том числе на уровне парламентов, а также аспекты, связанные с Восточным партнерством.

В частности, Зинаида Гречаный поблагодарила Польшу за поддержку и подтвердила решимость молдавских властей внедрять реформы на благо граждан, бороться с коррупцией, восстановить прагматические отношения с партнерами по развитию и поддерживать сбалансированную внешнюю политику. Также она поблагодарила за финансовую поддержку, оказанную стране, обратив внимание на новые возможности для сотрудничества.

В ходе беседы стороны отметили динамичный характер развития межпарламентского сотрудничества, указав на возможность организации нового заседания Парламентской ассамблеи Республики Молдова и Республики Польша.