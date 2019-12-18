Спикер: Для нас нет большей обязанности, чем дать гражданам шанс на лучшую жизнь здесь, в Молдове

18 декабря 1990 года ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. С тех пор ежегодно каждый год отмечается Международный день мигрантов.

Сегодня весь мир испытывает на себе влияние миграции. И для небольших стран, таких как Молдова, это явление особенно чувствительно. Поэтому мы должны объединить усилия на глобальном уровне, чтобы защитить трудящихся-мигрантов повсюду и превратить миграцию из проблемы в возможность, отметила на своей странице в соцсети председатель парламента Зинаида Гречаный.