Спикер: Для нас нет большей обязанности, чем дать гражданам шанс на лучшую жизнь здесь, в Молдове

18 декабря 1990 года ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. С тех пор ежегодно каждый год отмечается Международный день мигрантов.
Сегодня весь мир испытывает на себе влияние миграции. И для небольших стран, таких как Молдова, это явление особенно чувствительно. Поэтому мы должны объединить усилия на глобальном уровне, чтобы защитить трудящихся-мигрантов повсюду и превратить миграцию из проблемы в возможность, отметила на своей странице в соцсети председатель парламента Зинаида Гречаный.
– Развитая инфраструктура, хорошо оплачиваемая работа, качественное образование и медицинское обслуживание – вот что нужно людям. Чтобы предоставить им эти возможности как можно скорее, мы – парламент, правительство, местные государственные администрации – обязались работать бок о бок. На данном этапе для нас нет большей обязанности, чем дать гражданам шанс на лучшую жизнь здесь, в Молдове, дома, – добавила она.