Спецпредставитель ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования совершит визит в Молдову

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Специальный представитель ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования, посол Томас Майер-Хартинг будет находиться с визитом в Республике Молдова с 21 по 23 января.

В ходе поездки Томас Майер-Хартинг проведет дискуссии с высокопоставленными должностными лицами Молдовы и руководством Тирасполя. В качестве специального представителя албанского председательства в ОБСЕ Майер-Хартинг рассмотрит текущее состояние дел в процессе приднестровского урегулирования и совместно со сторонами определит приоритеты на 2020 год, передаёт moldpres.md.

В Кишиневе Томас Майер-Хартинг планирует встретиться с президентом Игорем Додоном, премьер-министром Ионом Кику, вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции Александром Фленкей, министром иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоем, а также с лидерами политических партий. Он также побеседует с постоянными послами посредников и наблюдателей формата «5+2» и с представителями гражданского общества.

В Тирасполе специальный представитель встретится с приднестровским лидером Вадимом Красносельским и политическим представителем в переговорном процессе Виталием Игнатьевым.