Спецоперация в Кишинёве: из трубы вытащили щенка (ВИДЕО)

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Щенок упал в узкую трубу глубиной не менее 10 метров. Прохожий услышал, как скулит собака, и вызвал спасателей.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, необычная спецоперация проходила вчера на улице Хынчешть в Кишинёве. Спасти щенка было не так-то просто, потому что диаметр трубы – всего 150 мм. Однако менее чем за 20 минут сотрудникам ГИЧС удалось вытащить животное из «плена». После этого «потерпевшего» забрала группа волонтёров.

По данным ГИЧС, за последние 24 часа помощь спасателей понадобилась в 79 чрезвычайных ситуациях.