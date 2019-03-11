Спецоперация «Крым-2014». Неизвестные подробности о возвращении полуострова

0

В издательстве «Комсомольская правда» выходит книга военного обозревателя Виктора Баранца о том, как готовилась и проходила операция по возвращению полуострова в состав России. Накануне выхода корреспондент «АиФ» задал автору несколько вопросов.

По заказу Шойгу

Екатерина Мирная, «АиФ»: Виктор Николаевич, как появилась идея написать эту книгу?

Виктор Баранец: Это было в конце марта 2014 года, вскоре после референдума и вхождения Крыма в состав России. Министр обороны Сергей Шойгу в своей служебной библиотеке встречался с группой военных обозревателей. Рассказывал про «вежливых людей». И неожиданно предложил: «Хорошо бы написать книгу о том, как всё было. Чтобы потомки помнили». И посмотрел почему-то на меня. Я ответил: «Готов». После этого мне была предоставлена возможность собирать материал для книги не только в Минобороны и Ген­штабе, но и в Крыму, на Черноморском флоте, в сухопутных частях, участвовавших в операции. В том числе и в некоторых подразделениях спецназа.

– Судя по всему, вы получали немало секретной информации и от наших спецслужб. А как же закон о гостайне?

– Это была самая трудная часть моей работы. Надо было так изловчиться, чтобы не выдать источники информации и способы её получения. И не подставить тех, кто сегодня работает в недрах разведки – от Украины до США. Приходилось вносить в текст десятки правок по требованию моих консультантов в Минобороны, Генштабе, ГРУ, в штабе Черноморского флота. И при этом не исказить суть событий. Много полезных советов на сей счёт мне дал тогдашний (а ныне покойный) начальник ГРУгенерал-полковник Игорь Дмитриевич Сергун.

– И когда книга была готова?

– Где-то в феврале 2015-го.

– Почему же она мариновалась до сих пор?

– О том, как шла книга, можно написать отдельный роман. Первый её вариант был сдан в издательство «Красная звезда». Но, как только начали печатать, поступила команда «Стоп!». Была назначена комиссия из представителей «заинтересованных ведомств». Она потребовала от меня внести ещё кучу правок и даже убрать некоторые главы, а заодно добавить новые. Ещё через полгода выяснилось, что в «Красной звезде» книгу печатать нельзя из-за ведомственных ограничений. Надо было искать «граждан­ское» издательство. Я его нашёл. Там книгу приняли, похвалили и даже собрались печатать двухтомником. Но вдруг – отказ.

– Почему?

– Не было «зелёного света» сверху. В итоге ради спасения некоторых эпизодов документальной части книги (особенно это касалось конфиденциальных моментов и частной жизни некоторых моих героев) пришлось переложить часть текста на художественную основу. Для этого потребовался ещё год.

– И вы «втиснули» в книгу ещё и сюжет о жизни севастопольской семьи, в которой отец и сын служили на российском Черномор­ском флоте, а зять и внук – в ВМС Украины.

– Это не выдумка. В Севастополе мне помогли найти такую реально существующую российско-украинскую семью (кстати, таких там очень много). И я исследовал отношения в ней на фоне Крымской весны. Потому книга и называется документально-художественной. Когда окончательный вариант был готов, через несколько недель я получил письменное «добро» на издание книги.

– То есть вы нашли компромисс с цензурой.

– Дело в том, что в книге есть немало фрагментов, показывающих работу Путина, его помощников и советников, Администрации Президента во время Крымской весны. Или то, как Верховный главнокомандующий направлял работу Минобороны и Генштаба. Здесь важно было правильно расставить акценты, выверить множество деталей, чтобы не допустить ляпов даже в мелочах. Вопрос вовсе не в цензуре, а прежде всего в объективности. И если хотите, даже в большой политике. Мне важно было не ошибиться даже в цвете папки или карандашницы на рабочем столе Путина в Кремле. И, конечно, по возможности как можно правдивее показать логику мыслей и состояние чувств президента в тот крайне сложный исторический момент, когда он брал на себя гигантскую ответственность за возвращение Крыма.

Экспромт или план?

– Ну и как, по-вашему, у Путина созревало решение помочь Крыму вернуться?

– Мне тоже важно было понять, было ли это «экспромтом», как утверждал Обама, или всё-таки президент постепенно выстраивал свой план сообразно той обстановке, которая складывалась как на Украине, так и на полуострове. Предвидел ли Путин, чем и как потом обернётся для него и для страны то решение, которое он долго и основательно обдумывал, прежде чем принять его и взять на себя всю ответственность за последствия? Я попытался ответить и на эти вопросы.

Кстати, по ходу работы появилась необходимость раскрыть ещё одну сюжетную линию. А суть её в том, что борьба за возвращение Крыма началась ещё в те времена, когда он оказался в составе Украины. Потребовалось отразить и эту тяжёлую и трагичную борьбу, о которой многие уже забыли или вообще не знают. И тут нельзя было обойтись без фигур первого президента Крыма Мешкова, адмиралов Касатонова и Балтина, которые в своё время погорели на посту командующего из-за того, что спасали Черномор­ский флот и Крым для России.

– Это ещё при Ельцине?

– Конечно. Касатонову, к примеру, тогдашний президент Украины Кравчук предлагал стать командующим ВМСУ Украины и сулил много благ. По сути – покупал, за что надо было стать предателем. Но ­получил резкий отказ. А Балтину Ельцин приказывал сдать некоторые корабли и береговые объекты флота Украине, но был открытым текстом послан. Да-да! Есть свидетели! В книге есть и рассказ жены Балтина о том, как её пыталась похитить украинская разведка. А однажды националисты подожгли дом, в котором адмирал жил в Севастополе, и его жена в одной ночной рубашке среди ночи сбежала из дома в штаб флота. Есть и её рассказ об этом. Представьте, какой гвалт поднялся бы в мире, если бы подобное произошло с женой командующего флотом США.

– Судя по названию глав вашей книги, в ней есть одна, которая называется «Майдан». Какое отношение она имеет к Крыму?

– Уже давно не секрет, что американская политика на Украине породила майдан, а майдан, в свою очередь, создал те условия, которые и вынудили народ Крыма восстать против киевской хунты и вернуться в Россию. Как однажды заметил секретарь Совета безопасности РФ­ Николай Патрушев, «толч­ком для проведения в Крыму референдума о воссоединении с Россией стала политика, которую на Украине проводили США. Мы должны их «поблагодарить». Именно Вашингтон инициировал процесс антиконституционного государственного переворота на Украине». Граждане Крыма отвергли майдан, они не хотели такого же братоубийства у себя на полуострове. Майдан стал тем перекрёстком, на котором разошлись пути Крыма и Украины.

– Были разговоры, что американцы «имели виды» на Крым и зондировали возможность обустройства там военной базы…

– Имели виды – это мягко сказано. Они уже «садились» там. В одной из школ Севастополя под видом благотворительного ремонта штатовцы обустраивали центр военно-технической разведки. Больше скажу. Наша разведка перехватила письмо посла США в РФ Макфола в Госдеп, в котором он настаивал на скорейшем «освоении» Крыма и писал, что для США Крым будет значить больше, чем 10 авианосцев.

– И когда, по вашим данным, у Путина впервые родилась мысль, что надо помочь Крыму вернуться?

– Думаю, в тот момент, когда сторонники майдана нарушили соглашение с Януковичем и в Киеве начался госпереворот. Тогда Крым уже изо всех сил взывал о помощи. Судя по той информации, которую я получил от наших спецслужб, американцы радовались, что смещением Януковича они объявили Путину шах. Но в итоге получили мат в виде возвращения Крыма в Россию.

Румынский вариант на Украине

– Как Янукович пытался выкрутиться из ситуации в дни переворота?

– Он издал целый пакет указов, но рвавшаяся к власти хунта отвергла их. Тогда же наступил момент, когда его пребывание в Киеве стало опасным для жизни. Боевики создали группу «Чаушеску», задачей которой было убийство президента по румынскому варианту. Его внука пытались похитить из детсада. И Янукович решил покинуть Киев, рванул сначала на Харьков, а потом на Донецк в сопровождении двух с лишним десятков офицеров личной охраны во главе с генералом Кобзарём.

– И по дороге обратился к Путину с просьбой о спасении?

– Да. Для этого пришлось проводить даже спецоперацию. Ведь СБУ была поставлена задача арестовать либо ликвидировать законного президента. За ним устроили погоню. Обо всём этом в киевском суде рассказывали офицеры СБУ. Но нашим бойцам из Сил спецопераций, которыми тогда командовал Алексей Дюмин, удалось спасти Януковича. О мужестве и профессиональных действиях этого офицера мне рассказывали и в Кремле, и в Минобороны, и в Генштабе. Подтверждали и некоторые офицеры ССО. Именно за Крым Дюмин был награждён звездой Героя России. Кстати, в пиковый момент именно спецназовцы сыграли решающую роль в разблокировании здания Верховного совета Крыма: именно там их первый раз назвали «вежливыми людьми».

– Как всё же Янукович убежал от СБУ и помогали ли ему «солсберийские туристы» Петров и Боширов, как это утверждала украинская разведка?

– Насчёт Петрова и Боширова – полная чушь! Те офицеры личной охраны Януковича, которые вернулись из Крыма в Киев, давали подробнейшие показания на слушаниях в Оболонском суде. И ни один, а их набралось полтора десятка, ни разу не упомянул ни Петрова, ни Боширова. Начальник личной охраны Януковичагенерал Кобзарь признался, что держал телефонную связь только с Дюминым. Всё. В автокортеже, в котором Янукович двигался в сторону российской границы, не было ни одного российского офицера. Это подтвердили и все «личники» Януковича.

После этого в СБУ назначили расследование обстоятельств побега Януковича из Киева. Мне удалось добыть копию материалов этого расследования – любопытнейший документ!

– А как он к вам попал?

– Отвечу словами Януковича: мне помогли «патриотично настроенные офицеры». И я им очень благодарен.

Ну откуда я мог знать, например, что происходило во время Крымской весны в СБУ, чей глава Наливайченко «носил в клюве» американским разведчикам секретные документы? Или от кого я мог получить стенограмму секретного заседания Совета национальной обороны Украины в пиковый момент событий в Крыму? Киевские информаторы рассказали много любопытного и о том, как Порошенко наезжал в те дни в посольство США в Киеве и какие разговоры там вёл, иногда напиваясь «до поросячьего визга». Американцы уже тогда готовили его в президенты.

Кстати, недавно Тимошенко приказала своему штабу поднять все уголовные дела на Порошенко. А он, говорят, в свою очередь, тайно отправил в Москву эмиссара, который должен за любые деньги добыть копию уголовного дела, по которому сама Тимошенко должна Мин­обороны России 400 млн долларов. Эти деньги с неё в своё время требовал бывший министр обороны РФ Сердюков.

– С кем, по вашим данным, Путин проговаривал возможность инициирования возвращения Крыма?

– Это дипломаты, военные, историки, юристы, помощники, советники, политологи. И, конечно же, крымчане. Судя по той информации, которую я получил, Путин особенно заботился о юридической стороне возвращения полуострова – чтобы всё было строго в рамках и российских, и международных законов. Потому и появился референдум. А уж перед тем, как отдать приказ министру обороны на подготовку и проведение охранной операции в Крыму, Верховный обстоятельно поговорил с Сергеем Борисовичем Ивановым (он был тогда главой администрации). В книге вы тоже найдёте рассказ об этом.

Как работает дезинформация

– Кто всё же разрабатывал план переброски в Крым войск и кто осуществлял задуманное?

– План скрытной переброски дополнительного контингента российских войск в Крым разрабатывался в Генштабе при участии министра обороны. Затем его доложили Путину. Он его утвердил. Огромную роль в операции сыграли заместители министра обороны Панков и Булгаков. Одновременно был введён в действие и план информационного прикрытия операции. В СМИ появлялись сообщения о таких действиях нашей армии, которые отвлекали внимание ино­странных разведок от южного направления, а то и дезинформировали их. Был забавный момент. По каким-то неведомым каналам ино­странные журналисты получили информацию, что из Москвы на Урал уходит эшелон с суперсекретной техникой, а там её должны испытывать. Западные журналисты, естественно, поделились со своей разведкой. Та бросилась на Урал. Где выяснилось, что в эшелоне были банальные стройматериалы.

– Что происходило в это время на флоте?

– Об этом можно судить по докладной записке тогдашнего командующего Черноморским флотом вице-адмирала Витко, которую он направил министру обороны. Я привожу этот документ полностью – уже можно. Витко рассказывает о тяжёлой ситуации, которая сложилась в Крыму вокруг флота. Националисты пытались захватывать некоторые объекты флота, нападали на офицеров и матросов, членов семей военнослужащих. Ситуация накалилась до того, что командование флота вынуждено было разработать план частичной эвакуации людей с полуострова. А на командующего готовилось покушение, которое удалось предотвратить только благодаря бдительности часового у штаба. Тогда же командование украинского флота намеревалось «дать русским бой» на море. Чтобы предотвратить такое развитие событий, украинские корабли решено было заблокировать в бухте Донузлав. С этой целью поперёк горловины был уложен на дно списанный крейсер «Очаков».

«Стояли не на своей земле»

– Как же разведка США прошляпила такую масштабную операцию?

– Руководство Минобороны и Генштаба сумело добиться её уникальной секретности. Такой штрих: ни один приказ не отдавался в письменном виде или по телефону. Только устно. Все прослушки американскими разведками наших телефонов в Москве не дали результата. Обама рвал и метал. Директор Национальной разведки США докладывал ему, что удалось запеленговать лишь два разговора Путина по телефону, да и то в одном случае тот поздравил какого-то юбиляра, а в другом принёс соболезнование вдове покойного.

– Почему, на ваш взгляд, украинцы не стреляли в наших?

– На этот вопрос лучше всего ответил один из украинских офицеров в киевском суде: «Потому что мы стояли не на своей земле!» А ведь тогдашний и. о. министра обороны Украины Тенюх публично признался, что отдавал приказ открывать огонь на поражение. Этот приказ тоже был перехвачен нашей разведкой. А потом каким-то чудесным образом из Киева поступил приказ того же Тенюха, который запрещал стрелять в русских. Пока украинские командиры выясняли, какой же из приказов выполнять, ополченцы нейтрализовали их части при помощи «вежливых людей». И всё обошлось без крови. Это был результат ещё одной блестящей операции наших спецслужб. Он помог спасти жизни, может быть, тысяч людей.

– А что вы ответите на вопрос, который неизбежно возникнет у многих читателей вашей книги: зачем выпячивать роль Россий­ской армии во время тех событий и давать нашим противникам ещё один повод обвинять Россию в оккупации Крыма?

– Категорически не принимаю такую постановку вопроса. Ибо было бы большим лукавством с моей стороны умышленно «заретушировать» или же умалить эту роль по неким конъюнктурным политическим соображениям. Не думаю, что мы должны стесняться очевидного факта: наши «вежливые люди» сыграли историческую роль в возвращении Крыма. Они вместе с крымским ополчением не только уберегли полуостров от местного кровавого майдана и зреющей гражданской войны, но и обеспечили все условия для мирного волеизъявления крымчан на референдуме. Эта моя книга – своего рода дань благодарности его величеству российскому солдату и гражданину Крыма, восстановившим историческую справедливость.