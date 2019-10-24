Спецодежда и противогазы: подпольный склад военного снаряжения обнаружили в Бельцах (ВИДЕО)

Спецодежда и противогазы: подпольный склад военного снаряжения обнаружили в Бельцах (ВИДЕО)

22 октября сотрудники Национального инспектората расследований получили информацию о том, что на двух складах, расположенных в Бельцах, хранятся крупные партии спецодежды, тактического снаряжения и аксессуаров для военных.

На месте правоохранители обнаружили 234 560 противогазов без каких-либо документов, которые хранились в 5 864 коробках. Найденные объекты должны быть вывезены на склад 1-й пехотной моторизованной бригады в Бельцах.

Полиция проводит специальные следственные мероприятия, чтобы определить происхождение обнаруженных предметов, а также выяснить, с какой целью они хранились на складе.

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