Спецкомиссия подтвердила правоту президента: договор о сдаче в концессию аэропорта должен быть аннулирован, а сам аэропорт – возвращен в госуправление

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Существуют все юридические основания для аннулирования соглашения о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева. К такому выводу пришла специальная парламентская комиссия по расследованию сомнительных случаев приватизации, имевших место в 2013-2019 годах.

В частности, члены комиссии констатировали целый ряд нарушений, допущенных в процессе передачи в концессию, а весь процесс был проведен на основании закрытого конкурса. Кроме того, заявленная победителем тендера компания даже не фигурировала в списке участников, допущенных к концессионному конкурсу.

– Решения, принятые конкурсной комиссией, говорят о том, что вся комиссия служила цели фальсификации результатов процесса сдачи в концессию с самого начала. Парламентская следственная комиссия считает, что единственным юридическим средством является возвращение сторон на исходные позиции, а аэропорт вернется под управление государства. Следственные органы должны предпринять все срочные действия, в том числе применение полагающихся мер принуждения, – отметил председатель следственной комиссии Игорь Мунтяну.

Он уточнил, что в данной связи членами комиссии будет подан запрос в Генеральную прокуратуру, в котором они потребуют продления уголовного дела о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева и проведения уголовного расследования в отношении членов конкурсной комиссии.

– ООО «Avia Invest» с двумя компаниями-партнерами не имела права участвовать в конкурсе. Это беззаконие сделало недействительным весь конкурсный процесс, – добавил он.

Кроме того, члены комиссии выступить с инициативами по изменению законодательства, чтобы избежать возможных нарушений в процессе приватизации и концессии имущества государства, а также потребуют от Минэкономики предоставить информацию о нанесенном государству ущербе за шесть лет концессии.

Напомним, что ранее президент Игорь Додон потребовал вернуть Международный аэропорт Кишинева в государственное управление. Глава государства отмечал, что договор о сдаче объекта в концессию можно расторгнуть по одной из имеющихся двух причин: нарушение контрактных обязательств или невыполнение инвестиционной программы.