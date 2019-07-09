Спецкомиссия по расследованию сомнительных случаев приватизации продолжает работу

Спецкомиссия по расследованию сомнительных случаев приватизации продолжает работу

Сегодня, 9 июля, состоялось новое рабочее заседание парламентской комиссии по расследованию всех сомнительных случаев приватизации объектов государственной собственности, начиная с 2013 года. В его рамках была заслушаны результаты нашумевших журналистских расследований. 

В частности, членам комиссии были представлены новые детали о монополизации экспорта зерновых, о сдаче в концессию 40% территории страны американской компании на период до 20 лет, а также о концессии Международного аэропорта Кишинева и государственной компании “Air Moldova”.

В рамках заседания комиссия также утвердила план дальнейших действий. Кроме того, члены комиссии собираются проконсультироваться с внешними партнерами страны для недопущения рисков для развития свободного предпринимательства.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md