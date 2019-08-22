Спецкомиссия по “краже века”: Речь идет больше чем об одном миллиарде

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Комиссия по выяснению обстоятельств девальвации банковской системы намерена заслушать бывшего премьер-министра Влада Филата. Об этом сообщил сегодня председатель комиссии Александр Слусарь, уточнив, что уже заслушаны 23 человека, а суммы, похищенные у трех банков, превышают один миллиард долларов США.

– Однозначно, речь идет более чем об одном миллиарде. Крупнейшие преступления произошли после предоставления государственных гарантий трем банкам, и имеющиеся у нас цифры касаются только банковской системы Республики Молдова, – сказал он.

По словам Слусаря, сегодня члены комиссии решат, будут ли требовать заслушать бывшего премьер-министра Влада Филата. Комиссия, как уточнил ее председатель, попросила заслушать несколько человек, в том числе бывшего директора MoldAtsa Сорина Стати, но депутаты рекомендовали направить имеющуюся у него информацию в письменном виде. Парламентарий также отметил, что недавно члены комиссии обратились ко Всемирному банку и Международному валютному фонду с просьбой предоставить копии подготовленных ими в то время информационных записок о банковской системе Молдовы.

Слусарь также повторил, что ходатайствовал перед правоохранительными органами о начале уголовного преследования в отношении Юрие Лянкэ, Дорина Дрэгуцану, Андриана Канду и Анатола Арапу.