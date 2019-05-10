Специальный представитель ОБСЕ посетит Кишинёв и Тирасполь

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Специальный представитель ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования Франко Фраттини будет находиться в Молдове 10 и 11 мая. У него запланированы встречи с переговорщиками от Кишинёва и Тирасполя.

В пресс-релизе Миссии ОБСЕ в Молдове упоминается, что Фраттини сосредоточится на вопросах приднестровского урегулирования в рамках параметров, утверждённых 57 государствами-участниками на Совете министров иностранных дел государств ОБСЕ в Милане в декабре 2018 года, пишет adevarul.ro со ссылкой на ipn.md.

Франко Фраттини и вице-премьер Молдовы по реинтеграции Кристина Лесник проведут брифинг для прессы в субботу, 11 мая. Мероприятие состоится в Доме правительства и начнётся в 09.15.

В тот же день Франко Фраттини встретится с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским в Бендерах. Брифинг для прессы состоится в 13.15 у Бендерской крепости.