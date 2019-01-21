Специальное обращение Додона к народу (ПОЛНЫЙ ТЕКСТ)

Уважаемые сограждане!

Набирающая силу избирательная кампания по выборам депутатов Парламента Республики Молдова имеет особую важность для возвращения нашей страны на путь устойчивого и безопасного развития. Настоящая предвыборная кампания имеет огромное значение для восстановления легитимности высшей законодательной власти в Республике Молдова, которая была практически утеряна в последние годы.

Прошедшее десятилетие можно считать потерянным как для развития парламентской демократии, так и для экономических и политических реформ, в которых нуждается молдавское общество и страна. За эти годы мы увидели многое из того, что, как нам казалось, уже не должно иметь место в 21 веке: бесконечный политический кризис, скандалы, кадровая чехарда, бардак в сфере государственного управления, всеобщая политическая ангажированность. Главными проблемами стали коррупция, беззаконие, доминирование интересов олигархических групп над государственными интересами.

Надо признать, что нам – и простым молдавским гражданам, и многим политическим деятелям – не всегда удавалось давать достойный отпор тем, которые пришли к власти на волне погромов 7 апреля 2009 года. Мы оказались в плену иллюзий, что политики, которые называли себя проевропейскими, придя к власти, будут на практике следовать высоким европейским стандартам. Это оказалось совсем не так. С первого же дня представители так называемого Альянса за европейскую интеграцию стали нарушать Конституцию, законы и заниматься политическим рейдерством. Они полностью скомпрометировали выражение «европейские принципы и ценности». Теперь же есть реальная возможность сменить этих политиков и восстановить социальную справедливость, на парламентских выборах, 24 февраля.

Я в качестве Президента страны приложил много усилий к тому, чтобы мы вместе подошли к данной предвыборной кампании без общественных потрясений, без существенных угроз национальной безопасности. Вы знаете, как было непросто противостоять откровенно хамскому поведению ряда молдавских политиков и неуважительному отношению к институту Президентства со стороны целых государственных учреждений, в том числе и со стороны некоторых членов Конституционного суда.

За прошедшие два года Президенту и его команде удалось в целом оправдать доверие, оказанное гражданами страны, наладить постоянный диалог с жителями и руководством Приднестровья, проводить взвешенную внешнюю политику и добиться существенного улучшения отношений с Российской Федерацией, другими странами и международными организациями. Однако на каком бы уровне не велась работа, мне как Президенту страны всё чаще приходилось слышать следующее: когда Парламент и Правительство начнут работать и конструктивно сотрудничать с Президентом в интересах страны и ее граждан?

Уважаемые сограждане! Вы знаете, что на протяжении этих двух лет я стремился и делал всё возможное, чтобы Президент, Парламент и Правительство работали сообща, способствовали развитию страны и качественному улучшению уровня жизни всех её граждан, не разделяя их на «своих» и «чужих». Надеюсь, что по итогам предстоящих выборов именно такого взаимодействия удастся достичь.

Мы все должны приложить максимум усилий, чтобы провести честную, справедливую, отвечающую международным нормам, предвыборную кампанию, чтобы вернуть доверие людей и международных партнёров к Парламенту Республики Молдова.

Я обращаюсь и к сотрудникам различных государственных учреждений и организаций, ответственным за проведение парламентской предвыборной кампании. Организовать и провести выборы в соответствии с высокими международными стандартами – это Ваша прямая обязанность как перед гражданами страны, так и перед внешними партнёрами, в том числе перед такими уважаемыми международными организациями как Организация Объединённых Наций, Совет Европы, Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе и другими важными международными институтами. Любая попытка исказить волю избирателей может иметь далеко идущие негативные последствия для всех нас. Легитимность следующего парламента и как следствие нового правительства – является первоочередной задачей всего молдавского общества, всех политических сил, тем, кто еще контролируют государственные институты, а также для оппозиции.

Я обратился к ОБСЕ, к дипломатам, аккредитованным в Молдове, к коллегам из других стран, чтобы они направили своих наблюдателей в нашу страну, которые оказали бы содействие в проведении предвыборной кампании на высоком организационном уровне. Важно, чтобы каждый гражданин Республики Молдова, который неравнодушен к своей стране, где бы он не находился – в столице, маленьком селе или где-то за рубежом – смог проголосовать так, как считает нужным, как велит ему его совесть.

Хочу ещё раз подчеркнуть, что создание равных условий для участия в выборах всем электоральным конкурентам и всем гражданам Молдовы является ключевым условием для признания этих выборов справедливыми и честными как со стороны граждан стран, так и со стороны внешних партнёров и международных организаций.

В этом контексте информирую Вас о том, что за последнее время я провёл ряд консультаций с политическими деятелями, общественными институтами и рядовыми гражданами. Я понимаю свою ответственность перед всеми гражданами нашего государства, и особенно перед теми более чем 800 тысячами граждан, которые проголосовали за меня в 2016 году на президентских выборах. Я ещё раз заверяю всех, что приложу все усилия в качестве Президента страны для обеспечения внутреннего консенсуса, мира, стабильности и проведения сбалансированной внешней политики в интересах Республики Молдова.

Дорогие сограждане!

Молдавский народ избрал меня в качестве президента страны, и я обязан достойно исполнить свой долг перед ними, не отдаляясь и не отвлекаясь от своей должности.

В связи с этим хочу ответственно заявить, что принял решение не участвовать в парламентских выборах в качестве кандидата в депутаты, а сконцентрировать своё внимание и внимание Администрации Президента на проведении активной внутри- и внешнеполитической деятельности по решению вопросов стратегического развития страны.

Я не буду участвовать в парламентской кампании и не буду претендовать на должность депутата. Но все это время, моя моральная и политическая поддержка будет на стороне команды и партии которая меня выдвинула на президентских выборах 2016 года и поддерживала в течение последних 2 лет все президентские инициативы – это Партия Социалистов Республики Молдова. Это единственная партия, которая способна самостоятельно сменить власть в стране и править грамотно и ответственно в Республике Молдова.

Перемены к лучшему возможны, а для этого мы должны выйти все на выборы 24 февраля и проголосовать мудро и в то же время смело, не боясь никого и ничего, во имя нашей общей Родины – Республики Молдова!

Призываю граждан верить в силу своего волеизьявления. На этих парламентских выборах мы вместе можем осуществить смену власти в стране, а вместе с этим, вытащить Молдову из политической трясины, избавить людей от страха и от безнадежности.

Желаю всем кандидатам в депутаты Парламента и политическим конкурентам с достоинством и уважением друг к другу пройти эту избирательную кампанию во имя процветания и развития нашей страны.

Спасибо за внимание.