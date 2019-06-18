Специальная следственная комиссия в парламенте займется расследованием попытки демократов совершить путч в Молдове

Специальная следственная комиссия в парламенте займется расследованием попытки демократов совершить путч в Молдове

Специальная следственная комиссия займется выяснением фактических и правовых обстоятельств попытки антиконституционного путча Демократической партии, предпринятой с помощью Конституционного суда и Генеральной прокуратуры. Соответствующее решение было принято сегодня парламентским большинством. Председателем комиссии стал депутат ПСРМ Владимир Цуркан, а вице-председателем – депутат партии “Действие и солидарность” Михай Попшой.

Изначально в состав комиссии вошли Владимир Цуркан и Григорий Новак от ПСРМ, Михай Попшой от “Действие и солидарность” и Дину Плынгэу от “Достоинство и правда”. После паузы парламенту предстоит провести повторное голосование за номинальный состав комиссии с учетом того, что демократы категорически отказались делегировать в нее своих представителей, а фракция партии “Шор” в полном составе отсутствует на заседании.

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