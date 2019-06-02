Специалисты: Забрать еду со свадебного стола – прямой путь к пищевому отравлению

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В Молдове наступило тепло, а значит пришла пора свадеб и кумэтрий. Всем известно, что истинный молдаванин после праздника не оставит после себя ни крошки – всё в дом, всё в семью. Однако специалисты Национального центра по защите прав потребителей считают это увлечение крайне небезопасным.

– После торжеств и вечеринок гости привыкли забирать оставшуюся на столе еду домой. Мы расцениваем это, как вероятное пищевое отравление и настоятельно рекомендуем воздержаться от употребления пищи, выложенной ранее на праздничный стол, – сообщает пресс-служба Национального центра по защите прав потребителей.

По мнению специалистов, жара – это злейший враг продуктов, выложенных на праздничный стол. Интоксикация чаще всего случается именно в жаркую погоду из-за испорченных или заражённых бактериями продуктов. Яйца, мясо, творожные изделия, майонез, колбасные изделия, мороженое, сливки и многие другие скоропортящиеся продукты являются источниками пищевых отравлений в жаркое время года.

В благоприятных условиях температуры и влаги продукты представляют собой идеальную среду для развития бактерий. Самыми распространенными бактериями, вызывающими пищевое отравление, являются золотистый стафилококк и сальмонелла.