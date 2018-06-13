Специалисты выдвинули основные версии вчерашнего пожара на Буюканах

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) объявил о первых версиях возгорания, которое произошло вчера в здании, расположенном на улице Иона Крянгэ 6/1.

Как сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям, специалисты экспериментальной противопожарной лаборатории после проведения статических и динамических исследований места пожара выдвинули три основные версии возгорания. Так, согласно первой версии, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания в электрической сети. Вторая – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации вытяжки. Согласно третьей версии специалистов, причиной пожара стал поджог.

Напомним, огонь вспыхнул вчера, 12 июня, в здании на улице Иона Крянгэ 6/1, где расположено кафе. Пламя охватило 100 квадратных метров крыши и частично перешло на крышу расположенного по соседству двухэтажного жилого дома.

Окончательную причину возгорания, а также размер ущерба предстоит установить. В скором времени ГИЧС завершит расследование и передаст соответствующий отчёт правоохранительным органам.