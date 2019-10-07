Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как уберечь себя от гриппа

В связи с приближающимся сезоном ОРВИ и гриппа Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человек дали рекомендации по профилактике гриппа.
Так, по словам специалистов, можно значительно снизить вероятность заболевания гриппом, предприняв следующие меры:
- сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического сезона;
- сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и в общественном транспорте;
- пользуйтесь маской в местах скопления людей;
- избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют;
- регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта;
- промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта;
- регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь;
- регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь;
- увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь;
- ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физическими упражнениями.
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