Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как уберечь себя от гриппа

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как уберечь себя от гриппа

В связи с приближающимся сезоном ОРВИ и гриппа Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человек дали рекомендации по профилактике гриппа.

Так, по словам специалистов, можно значительно снизить вероятность заболевания гриппом, предприняв следующие меры:

  • сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического сезона;
  • сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и в общественном транспорте;
  • пользуйтесь маской в местах скопления людей;
  • избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют;
  • регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта;
  • промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта;
  • регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь;
  • регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь;
  • увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь;
  • ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физическими упражнениями.
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