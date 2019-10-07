Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как уберечь себя от гриппа

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В связи с приближающимся сезоном ОРВИ и гриппа Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человек дали рекомендации по профилактике гриппа.

Так, по словам специалистов, можно значительно снизить вероятность заболевания гриппом, предприняв следующие меры:

сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического сезона;

сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и в общественном транспорте;

пользуйтесь маской в местах скопления людей;

избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют;

регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта;

промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта;

регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь;

регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь;

увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь;

ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физическими упражнениями.