Специалисты Роспотребнадзора проинспектируют молдавские винодельческие компании

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Группа экспертов Роспотребнадзора проверит на этой неделе несколько молдавских винодельческих компаний для возможного расширения рынка сбыта отечественной винодельческой продукции.

Как пояснил генеральный директор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Владислав Котич, винодельческие компании Молдовы обладают производственным потенциалом для более широкого рынка. Специалисты Роспотребнадзора оценят его для дальнейших поставок в Российскую Федерацию. По его словам, пишет moldpres.md, стороны также обменяются мнениями о новых положениях национального законодательства в этой области.

Мы будем координировать процедуры обеспечения контроля качества и безопасности винодельческой продукции, которые будут способствовать упрощению экспорта из Молдовы в Российскую Федерацию, – уточнил глава НАБПП.

На этой неделе специалисты Роспотребнадзора проведут проверку шести молдавских винодельческих компаний в контексте изучения расширения списка фирм, одобренных для экспорта на российский рынок.