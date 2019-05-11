Специалисты рассказали, в каком молдавском городе нет зелёных насаждений, а какой город является самым «зелёным» (ИНФОГРАФИКА)

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На каждого жителя Молдовы приходится в среднем 52 квадратных метра зелёных насаждений. Такие данные представлены в отчёте Национального бюро статистики.

Так, согласно полученным данным, самая большая территория зелёных насаждений, с учётом количества проживающих в данной местности человек, является город Вадул-луй-Водэ муниципия Кишинёв. В противовес этому, существуют города, в которых зелёные насаждение отсутствуют в принципе. Например, город Отачь Окницкого района, пишет tv8.md.

Согласно отчёту Национального бюро статистики, в 2018 году на зелёные насаждения в городах Молдовы было выделено около 8 000 гектаров земли, что составляет 9% от общей площади всех населённых пунктов городского типа. На 38 гектарах земли в городах были посажены деревья.

Специалисты установили, что с 2016 по 2018 год количество зелёных насаждений в Республике Молдова практически не изменилось.