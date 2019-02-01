Специалисты рассказали о ситуации с гриппом в Молдове

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В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Республике Молдова, связанная с гриппом и острыми инфекциями верхних дыхательных путей характеризуется средним уровнем интенсивности. Такую информацию предоставили в Министерстве здравоохранения.



В период с 1 октября 2018 года по 27 января 2019 года был зарегистрирован 541 случай гриппа на 27 административных территориях. К 1 февраля в республике от осложнений гриппа скончались 12 человек. Большинство из них имели сопутствующие заболевания и не были вакцинированы, пишет unimedia.info.

Всего в республике вакцинацию прошли 160 000 человек, включая беременных женщин и детей в возрасте от 6 месяцев. Национальный центр догоспитальной неотложной медицинской помощи продолжает оказывать медицинскую помощь пациентам с тяжёлыми осложнениями после гриппа и острых респираторных инфекций.