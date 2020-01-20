Специалисты рассказали о ситуации с гриппом и ОРВИ

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Национальное агентство общественного здравоохранения следит за ситуацией, связанной с распространением гриппа, острых инфекций верхних дыхательных путей и тяжёлых острых респираторных инфекций. Так, в период с 10 по 16 января было зарегистрировано 308 случаев инфекционных заболеваний и отравлений, что на 86 случаев больше, чем на предыдущей неделе, и на 28 случаев меньше, чем за тот же период прошлого года.

В указанный период, пишет publika.md, было зарегистрировано 1 562 случая острых инфекций верхних дыхательных путей. Больше всего пострадали дети в возрасте до четырёх лет – 537 случаев. На детей с 5 до 14 лет пришлось 393 случая. За указанный период 42 пациента были госпитализированы.

За отчётную неделю в Кишиневе было зарегистрировано 26 случаев гриппа, 6 из которых были лабораторно подтверждены: у 4 детей и у 2 взрослых. Случаев смерти от гриппа или острых респираторных инфекций не было зарегистрировано.

Также в этот период зарегистрировали 88 случаев острых диарейных заболеваний, в том числе 65 у детей. 63 пациента были госпитализированы, пишет источник. В то же время было выявлено 11 случаев туберкулёза, 19 случаев скарлатины, 110 случаев ветряной оспы и 28 случаев укусов животных.